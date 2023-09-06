انت الأن تتابع خبر تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 .. اعرف موعد ومدة التسجيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المشرف على أعمال مكتب التنسيق، السيد عطا، الكثير من التفاصيل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، بشأن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة:وأعلن عطا في تصريحات صحفية، عن موعد فتح باب التسجيل أمام تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 ومدته فتحه وغيرها من البيانات التي سوف نقوم بسردها في التقرير التالي.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023:

[تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023]

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023

وأوضح المشرف على أعمال مكتب التنسيق أن سوف يتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023 بعد وصول نتيجة الثانوية العامة إلي كافة المدارس في جمهورية مصر العربية، حيث يرجع إلي أن الشهادات تحتوي على الرقم السري الذى يمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات على الموقع وتدوينها، مشيراً إلي أنه التسجيل سوف يكون للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني التي أجريت خلال الأيام الماضية.

مدة فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023:

وأضاف عطا، المدة التي سوف يظل باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023، تقدر بحوالي ثلاثة أيام كاملة، حيث أنه يمكن للطلاب التسجيل عن طريق معامل التنسيق المتوفرة فى الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات.

خطوات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2023:

1- الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط هنا.

2-كتابة رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي بطريقة صحيحة ودقيقة.

3- ظهور البيانات الخاصة بالطالب.

4- الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك، لإتمام عملية تسجيل.

5- اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

6- في الخطوة الأخيرة يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها