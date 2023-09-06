رئيس الوزراء يترأس اليوم اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 11:33 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الكينية "نيروبي"، عقب مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمتين بجلسة "أجندة المناخ الدولي"، وجلسة "الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ".

وعلى هامش المشاركة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جمهورية كينيا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما استقبل "مدبولي" مبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له، وتفقد كذلك المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.