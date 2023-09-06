تكريم السفير المصري في أبو ظبي خلال الاحتفالية السنوية لوزارة الخارجية الإماراتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - منح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي جائزة التميز الدبلوماسي إلى السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات، تقديراً لجهود البعثة المصرية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون بينهما، وذلك خلال احتفالية وزارة الخارجية الإماراتية السنوية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات.

هذا، وقد أشاد وزير الخارجية الإماراتي خلال تسليم الجائزة بالعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، متمنياً دوام التوفيق للبعثة المصرية والعاملين فيها.