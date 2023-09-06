شاهد.. بعثة منتخب إثيوبيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأثيوبى على موقع " أكس " صور من وصول البعثة لمطار القاهرة.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمصطفى فتحى بديلا لمحمد صلاح فى تشكيل الفراعنة أمام إثيوبيا فى المباراة المحدد لها يوم الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وقرر فيتوريا المدير الفنى للمنتخب إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا تواجد أكثر من لاعب فى مركز الجناح الأيمن، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز وهو الأقرب للمشاركة أمام إثيوبيا بدلا من محمد صلاح.