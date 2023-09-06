”التعليم”: تفعيل برنامج التبادل الطلابى لمراحلة التعليم الثانوى بين مصر واليابان نوفمبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 03:29 مساءً - فى إطار برنامج التبادل الطلابي لمراحل التعليم الثانوى بين مصر واليابان لتعزيز التبادل الثقافى بين البلدين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البدء في تفعيل البرنامج هذا العام، حيث يتم استقبال أول دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل وإيفاد الدفعة الأولى من الطلاب اليابانيين إلى مصر خلال شهر ديسمبر ۲۰۲۳.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المصريين ۱۲ طالبا، حيث من المقرر أن يقوموا بزيارة لطوكيو خلال الفترة من ۱۲ إلى ۱۸ نوفمبر المقبل، ويتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مدارس ثانوية بطوكيو على مدار ثلاثة أيام متتالية والتي من المنتظر أن يُقدم طلاب المدارس خلالها عرضا موجزا عن الثقافة والتراث المصرى، إلى جانب برنامج ترفيهي يتضمن القيام بجولات تثقيفية للتعريف بأبرز المزارات السياحية المتواجدة بالعاصمة طوكيو.

وفيما يتعلق ببرنامج زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر نهاية العام الجاري، فمن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدارس الثانوية المصرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية، كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة وفي مقدمتها أهرامات الجيزة والمتحف الوطني والمتحف القومي للحضارة، والمتحف المصرى الكبير.