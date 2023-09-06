وزارة العمل : فرص لشباب الاسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص على وظيفة أفراد أمن وحراسة، وذلك في إطار جهود المديرية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف العمل علي خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب في شركات ومصانع القطاع الخاص..

وحدد محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على تلك الفرص وهي : أصل الموقف من التجنيد، وأصل المؤهل الدراسي، وشهادة ميلاد مميكنة، وإستمارة 2 تأمينات، وشهاده قيد ( كعب عمل)، و 8 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، والتقديم بديوان المديرية وعنوانه: شارع شبين الكوم حي ثالث الإسماعيلية، ومؤكداً إستمرار المديرية في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية على المهن التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية..