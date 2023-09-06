هنجملها» تهدي محافظة شمال سيناء 3 الاف شجرة زيتون لزراعتها بالعريش والشيخ زويد والحسنة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 04:31 مساءً -

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير وتجميل سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية وعلي رأسها قطاع الزراعة.

وأشار المحافظ خلال استقباله المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلي أهمية التوسع في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلي رأسها شجرة الزيتون التي تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.

ووجه المحافظ بالتكاتف والتعاون ورعاية الأشجار والحفاظ علي الرقعة الخضراء، موجهًا الشكر لمؤسسة «هنجملها» علي دعم محافظة شمال سيناء بعدد 3 الاف شجرة زيتون.

بدوره أكد المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، على دعم محافظة شمال سيناء بـ 3 لاف شجرة زيتون لزراعة 27 فدان ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأضاف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة على توزيع أشجار الزيتون المهداة من مؤسسة «هنجملها» بواقع 1000 شجرة لمدينة الحسنة، 200 شجرة لقطاع تامين شمال سيناء، 500 شجرة لمدينة الشيخ زويد، 400 شجرة للمعاهد الازهرية،300 شجرة لمدينة رفح، 100شجرة لمطرانية شمال سيناء، 500 شجرة لجامعة العريش.