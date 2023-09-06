وزير العدل يصدر الحركة القضائية لهيئة قضايا الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5173 لسنة 2023 بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة.

وصرح المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، أنه بناءً علي توجيهات المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة فقد تمت مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية في حركة التنقلات، بما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.

وأضاف أنه قامت بإعداد الحركة المستشارة يمني رضا بدير وكيل الهيئة مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة، وأنه تم تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023.