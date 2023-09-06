العمل تعلن توافر فرص عمل لشباب الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - أعلنت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية توافر فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، على وظيفة أفراد أمن وحراسة، وذلك في إطار جهود المديرية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة؛ لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل للمديريات بتكثيف العمل على خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب في شركات ومصانع القطاع الخاص.

فرص عمل للشباب بالإسماعيلية

وحدد محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على تلك الفرص وهي أصل الموقف من التجنيد، وأصل المؤهل الدراسي، وشهادة ميلاد مميكنة، واستمارة 2 تأمينات، وشهادة قيد كعب عمل، و8 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، والتقديم بديوان المديرية وعنوانه شارع شبين الكوم حي ثالث الإسماعيلية.

وأكد طلعت استمرار المديرية في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية على المهن التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وفي سياق منفصل، نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت عنوان سلامتك تهمنا لتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مواجهة المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بمشاركة 6 شركات تعمل بقطاع البترول (المستودعات / محطات الوقود) بمدينة الخارجة، في مقر قاعة التدريب بديوان عام المديرية، وبحضور 35 عاملا من العاملين بتلك الشركات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة للحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وضمان زيادة الإنتاجية.