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مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد خالد العنانى مرشحا عربيا لمنصب مدير اليونسكو

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 09:29 مساءً - اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب، ترشيح الدكتور خالد العنانى مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة 2025 - 2029.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس - تويتر سابقا) اليوم /الأربعاء/ - "مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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