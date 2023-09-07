حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الجمعة 8-9-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8-9-2023

مهنياً: ترتاح نفسيا وتعود الحركة المعتادة بحيث يبشّرك هذا اليوم بفرص واسفار وتجارب جديدة ومشاريع اعلانية واعلامية أو سياسية، ويؤول إلى تغييرات ايجابية

عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة

صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً

حظك اليوم برج الثور الجمعة 8-9-2023

مهنياً: بالرغم من الاجواء المغاكسة من القمر الا انك لا تزال تتمتع بحماية فلكية من الشمس من العذراء لكن قد تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة

عاطفياً: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى

صحياً: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 8-9-2023

مهنياً: تشرق شمسك وتختفي العواصف الفلكية في هذا اليوم الهوائي الذي يصب في مصلحتك وقد تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب

عاطفياً: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثاراً إيجابية، وهذا سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة

صحياً: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولاً لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 8-9-2023

مهنياً: ترتاح من ضغوطات القمر من الجدي مع دخول القمر الى الدلو الصديق الذي يتحدث عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين

عاطفياً: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً

صحياً: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقاً

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 8-9-2023

مهنياً: تدخل اليوم في معاكسة فلكية مع انتقال القمر الى الدلو لا تخاطر كثيراً هذا اليوم وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور المهنية والشخصية، لأن النتائج قد لا تكون مضمون

عاطفياً: تسيطر عليك الرومنسية الزائدة وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلك

صحياً: اذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيراً لتحقيق ذلك

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8-9-2023

مهنياً: انتقال القمر الى البيت السادس بالضافة الى تجمع الكواكب في مواقع داعمة تحمل معها تاثيرات حلوة وطاقات فلكية تساعدك ما يعني ان زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتكقد اختفى وحالياً أنت ناجح جداً في عملك وفي مسيرتك.

عاطفياً: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور

صحياً: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8-9-2023

مهنياً: ترتفع المعنويات من جديد مع وصول القمر الى البيت الخامس بيت المشاغل المالية والمتطلبات العائلية ما يجعلل المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي

عاطفياً: تلتقي شخصاً من الجنس الآخر تجده ممتعاً للغاية وقد يكون بداية لعلاقة متينة

صحياً: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيراً

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8-9-2023

مهنياً: يوم متقلب لكنه غير سلبي حتى ولو واجهتك بعض العراقيل سوف يكون الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت الأنظار

عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه

صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه

حظك اليوم برج القوس الجمعة 8-9-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا لطيفا منعشا ترتاح نفسيا للتطورات الايجابية المتسارعة ما يجعلك تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع ببريق وتستقطب التأييد

عاطفياً: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق

صحياً: يكون هذا اليوم مناسباً للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 8-9-2023

مهنياً: لا تزال الطاقة الفكية تصب في مصلحتك فتكون انت الرابح الاكبر في هذه المعادلة الفلكية معوانتقال القمر الى بيت المال يحمل فرصاً مادية جديدة واحتفالاً ودعوات جيدة قد تبصر النور، وحاول أن تواجه الأحداث بشجاعة، وتجنّب اتخاذ القرارات

عاطفياً: تبحث هذا اليوم عن المتعة واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء

صحياً: بعض الرياضات الشتوية تنفعك، وتساعد على التخلص من بعض آلام الكتفين والعنق

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 8-9-2023

مهنياً: يساهم الحظ في إعطائك فسحة أمل مع انتقال القمر الى برجك ما يجعلك تفتح صفحة جديدة مهنية ويقدم لك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك

عاطفياً: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً

صحياً: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-9-2023

مهنياً: تدخل يوما من اصعب الايام الفلكية يحمل بلبلة وتاخير وتشويش لذلك إحذر مخالفة الآراء والقوانين واثارة العداوات، تشعر بالظلم أو الإساءة، هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضاً نفسك للحوادث

عاطفياً: ابتعد عن الشكوك والأوهام تجاه الشريك، لأنّ أي خطوة ناقصة في هذا الإطار قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه

صحياً: يوم آخر ليس على مزاجك، فأنت عصبي وعلى أقل كلمة تفتعل مشكلة، حاول الهدوء.