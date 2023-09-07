انت الأن تتابع خبر زوجته فضحته .. فيديوهات صيدلي مدينة نصر تجره على السجن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت دعاء عباس المحامية الذي تقدمت بالبلاغ في جريمة التحرش الذي أطق عليها اسم صيدلي مدينة نصر، وهو أن الصيدلي المتحرش ينتظره الجميع من 15 عام حبس إلى مؤبد، والسبب فيه هو جرائمه الذي ارتكبها مؤخراً وأصاب الجميع بالذعر الكبير.

صيدلي مدينة نصر

وأضافت دعاء عباس في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر الجديدة الذي يبث على قناة إي تي سي الفضائية، إن زوجة صيدلي مدينة نصر المتهم، هي التي نشرت الفيديوهات، وتم التأكيد على أنها اطلقت منه بعدما اكتشفت وشاهدت هذه الفيديوهات.

وتحدث أن الصيدلي استغل الفقر والجهل الخاص بالأشخاص بغرض ممارسة الجرائم، وتم لفت الانتباه إلي أنه غني ويعيش في القاهرة الجديدة، ولكنه افتتح الصيدلية الخاصة به في عزبة الهجانة التي تتبع مدينة نصر بغرض استغلال فقرهم وقلة وعي كل الأشخاص والأطفال بها.

جرائم الصيدلي العنتيل

وأعلنت المحامية أن كل جرائم الصيدلي العنتيل جميعها متصورة على فلاشة فيها مواقع التحرش بكل الأطفال للأسف ولكن الكاميرا صورت المكان الداخلي، وتعد من الجرائم التي نشرت حالة من الخوف بين الجميع، وزوجته هي التي كشفته بسبب الكثير من الفيديوهات التي شاهدتها لديه.

وجاء ردها على سؤال هل يقوم باستقطاب الأطفال من الخارج أو كان يتخرش بكل الأطفال ويعطيهم الحقنة؟

وكشفت المحامية هذا الموضوع الخاص بالحقن، قائلة “الحقن للنساء لكن الأطفال كما قالت لك، كان يقوم بوضه السماعة على أذنه بشكل مستمر، ويشكف ف على الأطفال ويقوم بتحسس المناطق الحساسة وأن الأطفال الذين أصلاً ليسوا مدركين، وهي جريمة فيها تحرش وهتك عرض الأطفال بدعوة أنه يكشف عليهم وهناك طفلة تصبح الوحيدة التي اعتادت على هذا وكانت تدخل من الباب على المكان المعتاد”.