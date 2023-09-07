انت الأن تتابع خبر تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023 .. اعرف التسجيل هيفتح امتي وشوف الكليات المتاحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كافة التفاصيل الخاصة بعملية تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023، لطلاب الثانوية العامة، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر الجاري.

تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023:

وتسأل الكثير من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني 2023، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023، من حيث موعد إعادة فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات بعد غلقه بهد انتهاء المرحلة الثالثة، موعد التسجيل وغيرها من المعلومات في هذا الشأن.

موعد تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023:

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سوف يتم فتح موقع تسجيل الرغبات الخاصة بعملية تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023 خلال الساعات القادمة، خاصة مع وصول شهادات الثانوية العامة الخاصة بالدور الثاني إلي جميع مدارس جمهورية مصر العربية وتوزيعها على الطلاب حيث أنها بها الرقم السري الذى يمكن للطلاب من خلاله الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات على الموقع وتدوينها، مشيرة إلي أن الموقع سوف يظل مفتوح لمدة ثلاثة أيام كاملة أمامهم لتسجيل الرغبات الخاصة به

الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023:

وأشارت الوزارة أن هناك عدد كبير من الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات الدور الثاني 2023 للشعبية علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية بالإضافة إلي عدد كبير من المعاهد المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وهي

1- كلية تربية نوعية موسيقية بور سعيد

2 – كلية تربية رياضية بنين العريش

3- المعهد الفني التجارى بدمياط

4- كلية تربية رياضية بنات العريش

5-معهد الفني التجارى بالزقازيق

6- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

8- كلية تربية نوعية فنية مطروح

9- كلية تربية شعبة تربية فنية السويس

10- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

11- المعهد المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

12- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

13- كلية تربية موسيقية حلوان

14- كلية تربية رياضية بنات بني سويف

15- المعهد العالي للخدمه الاجتماعية بكفر صقر شرقية

16- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

17- المعهد العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

18- كلية تربية نوعية فنية سوهاج

19- كلية تربية نوعية موسيقية المنصورة

20- كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

21- كلية تربية نوعية موسيقية طنطا

22- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

23- الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

24- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

25- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

26- المعهد العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

27- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

28- المعهد العالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

29- المعهج الفني التجارى بالمحلة الكبرى

30- كلية تربية رياضية بنات السويس