انت الأن تتابع خبر تنسيق جامعة النيل الأهلية 2024 .. لن تتخيل كلية الهندسة بتاخد من كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من الطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني 2023، بالسعي إلي معرفة تنسيق الجامعات الأهلية في مصر وبالتحديد تنسيق جامعة النيل الأهلية 2024، الخاص بالعام الدراسي الجديد الذي من المتوقع أن يبدأ في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

جامعة النيل الأهلية 2024:

وتعتبر جامعة النيل الأهلية 2024، من الجامعات الأهلية البالغ عددها عشرون جامعة التي تم إنشائها الفترة الماضية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أنها رائدة في تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تنسيق جامعة النيل الأهلية 2024:

1- الحد الأدنى لكلية كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في تنسيق جامعة النيل الأهلية 2024 يبلغ 68%

2- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تنسيق جامعة النيل الأهلية 2024 يبلغ 62 %.

3- الحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال في تنسيق جامعة النيل الأهلية 2024 يبلغ 55 %.

4- الحد الأدنى لكلية كلية التكنولوجيا الحيوية في تنسيق النيل الأهلية 2024 يبلغ 55 %

مصاريف جامعة النيل الأهلية:

حددت جامعة النيل الأهلية مصاريف العام الدراسي الجديد بناء على المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة وهي كما يلي :

1- كلية حاسبات ومعلومات في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 97.750 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 80% في الثانوية العامة

2- كلية حاسبات ومعلومات في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 83.088 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 85% في الثانوية العامة

3- كلية حاسبات ومعلومات في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 48.875 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة

4- كلية إدارة أعمال في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 89.675 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة

5- كلية إدارة أعمال السياسية في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 76.224 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة

6- كلية إدارة أعمال في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 62.773 ألف جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة