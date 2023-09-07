انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن عدد من مناطق محافظة جنوب سيناء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء طور سيناء في محافظة جنوب سيناء عن قطع الكهرباء اليوم الخميس الموافق 7 من شهر سبتمبر 2023 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية

قطع الكهرباء:

وكشفت هندسة كهرباء طور سيناء في محافظة جنوب سيناء جميع المعلومات المتعلقة بـقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه، عبر البيان الذي شاركته على الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك

موعد قطع الكهرباء في جنوب سيناء:

[عامل يقوم بقطع الكهرباء]

قطع الكهرباء

وأوضحت هندسة كهرباء طور سيناء في محافظة جنوب سيناء أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة 4 ساعات ونصف من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس الفيوم، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمركز ديروط، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء جنوب سيناء الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في جنوب سيناء:

وأشارت هندسة كهرباء طور سيناء في محافظة جنوب سيناء عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي حي ابني بيتك الجديد بالكامل، ابني بيتك – ٣٠ وحدة – مسجد الروضة – المحلات التجارية والمحلات والأفران والمدارس التي توجد بهذه المناطق

تنويه هام :

وتوجهت هندسة كهرباء طور سيناء في محافظة جنوب سيناء بتنويه عاجل للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية