وزيرة الثقافة تتفقد ورش الفنون التشكيلية والخرز والكوريشية بالشيخ زويد بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 01:30 مساءً - تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، عدد 3 ورش للفنون التشكيلية والخرز والكوريشية، وذلك خلال زيارتها الي مدينة الشيخ زويد.

وتضم ورشة الفنون التشكيلية رسم مع الأطفال باستخدام ألوان الفلوماستر والخشب والباستل، حيث يقوم الأطفال برسوم تعبر عن الانتماء للوطن والبيئة السيناوية، وذلك تحت إشراف الفنانة ايناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش ورئيس قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية.

وتضم ورشة الخرز تصميم بعض الاشكال من الخرز مثل الشنط والميداليات والكوستر، وذلك تحت اشراف الفنانة ناهد الشعراوي، فيما تضم ورشة الكوريشيه تعليم الغرز بالإبرة وتنفيذ المفارش والشنط بخيوط الكوريشيه المختلفة.