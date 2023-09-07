بدء اجتماع الحزب المصرى الديمقراطى لإعلان موقفه من انتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - بدأ منذ قليل مؤتمر الحزب الديمقراطى لإعلانه موقفه من انتخابات الرئاسة.

وقال محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ إن الحزب مواقفه تدل بوضوح شديد إن مرشحنا سيكون مرشح يعبر عن فكر وسياسات الحزب ولدينا برنامج واضح يعبر عن توجهاتنا وهناك تحديثات كثيرة والبرنامج الاقتصادى سيعبر عن رؤية الرئيس لحل الأزمات خلال 100 يوم والفترات الزمنية المختلفة.

وتابع أن الحزب لديه أداء واضح ومعروف للجميع فى مجلس الشيوخ ويعبر عن سياساته.

وعلق المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن الانتخابات الرئاسية تأتى فى وقت صعب وحرج ولما مواقف واضحة وصريحة فى المجلسين النواب والشيوخ ولدينا سياسات تجاه الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى وقدمنا أفكار عظيمة فى الحوار الوطنى وحول الانتخابات الرئاسية أوضح أن الحزب له مستويات تنظيمية والجميع يتشارك فى هذا الأمر وقرارنا فى النهاية قرار موحد

وطالب بحصول الحزب على مساحة لتنفيذ الرؤى السياسية والاقتصادية.

وقال النائب باسم كامل أمين عام الحزب إن الحزب ديمقراطى بالفعل والقرار يكون بموافقة الجميع وحتى الأن لا يوجد قرار حول تقديمنا مرشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية وفى حالة اتخاذ قرار سيكون بموافقة كل أعضاء الحزب وهذا يحدث منذ شهور ونستطلع أراء كل الأعضاء ونأخذ أراء الأحزاب السياسية معنا حتى يكون هناك توافق.