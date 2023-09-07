أحمد السعدني بالحوار الوطني: الفنان لديه مشكلة مع الرقابة ولابد من إعادة النظر في الكود الأخلاقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - قال الفنان أحمد صلاح السعدني، إن الفنان المصرى لديه من الوعي ورقاب ذاتية تمنعه من التعدى على الخطوط الحمراء للحفاظ على العادات والتقاليد وفي نفس الوقت هو معبر عن صوت الشعب ولا يتلقى أوامر من أحد.

وانتقد السعدني، تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، قائلا:" نريد إعادة النظر فيما يسمى بالكود الأخلاقي، طول عمر الفنان لديه مشكلة مع الرقابة ولكن لم تصل لهذه الدرجة من المحاذير والمنع وعدم التطرق لاي من الموضوعات لاعتبارات مختلفة، حتى أصبحنا نريد امن نعود لزمن الرقابة الجميل بعد كم التشديدات خلال الآونة الأخيرة.

وطالب السعدني، إطلاق العنان المبدعين والمؤلفين لالقاء الضوء على موضوعات مختلفة بكل شفافية وفي نفس الوقت فى إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، نريد حقا رفع سقف الحريات، المبدعين محرومين من ممارسة هذا الحق.