المصري الديمقراطي: لم نحسم قرار الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - قال باسل كامل أمين حزب المصري الديمقراطي، إن الحزب لن يأخد قرارا برؤية فوقية أو رغبة رئيس الحزب والقرارات يتم اتخاذها بمستويات تنظيمية معينة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للحزب اليوم الخميس، أنه حتى الآن لا يوجد قرار بالترشح للانتخابات الرئاسية، وفي حال اتخذنا القرار سيكون جماعيا وتم عبر مناقشات سياسية داخل دوائر الحزب.

وتابع «منذ شهور تجرى لقاءات موسعة مع كل أعضاء الحزب فى المحافظات لاستطلاع آرائهم، ونتناقش مع القوى السياسية سواء فى القوى الحركة المدنية او خارجها، لان الحزب يعمل على اهمية التوافق بين القوى السياسية».