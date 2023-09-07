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المصري الديمقراطي: لم نحسم قرار الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - قال باسل كامل أمين حزب المصري الديمقراطي، إن الحزب لن يأخد قرارا برؤية فوقية أو رغبة رئيس الحزب والقرارات يتم اتخاذها بمستويات تنظيمية معينة.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي للحزب اليوم الخميس، أنه حتى الآن لا يوجد قرار بالترشح للانتخابات الرئاسية، وفي حال اتخذنا القرار سيكون جماعيا وتم عبر مناقشات سياسية داخل دوائر الحزب.

 

وتابع «منذ شهور تجرى لقاءات موسعة مع كل أعضاء الحزب فى المحافظات لاستطلاع آرائهم، ونتناقش مع القوى السياسية سواء فى القوى الحركة المدنية او خارجها، لان الحزب يعمل على اهمية التوافق بين القوى السياسية».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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