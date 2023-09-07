الفنان طارق الدسوقي بالحوار الوطني: مصر تواجه تحديات ويحاك ضدها مؤامرات من الداخل والخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - قال الفنان طارق الدسوقي، إن الهوية والمحتوى والمضمون لابد ان يرتبط بالمرحلة الراهنة والحالة التى تعيشها مصر ، لأنه فى منتهي الأهمية.

وأضاف الدسوقي فى كلمته خلال جلسة الثقافة والهوية الوطنية بشأن الصناعات الثقافية ، أن ثالوث الفناء هو الجهل والفقر والمرض ، والجهل الذى اعنيه ليس القراءة والكتابة وإنما أعني كل اشكل الجهل سياسي ثقافى وفكري ، وكل أشكال الجهل.

واشار الى ان مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات من الداخل والخارج ، ولا يمكن أن يكون الفن والدراما فى معزل عن ذلك.

واكد الدسوقى على اننا نحتاج أن نعيد صياغة عقول ووجدان الناس بما يناسب هذه المرحلة، مؤكدا على اننا نحتاج أن يكون هناك مواصفات للمنتج الدرامي، ويغوص فى مشاكل هموم الناس ويرتفع بالمستوى الفكري ، وينمى روح الانتماء وخاصة لدى الشباب .