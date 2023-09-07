المخرجة هالة خليل بالحوار الوطني: المهرجانات المحلية لا تجد فيلما يعرض على الضيوف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:27 مساءً -

قالت المخرجة هالة خليل، إن الرقابة على السينما بها مشكلة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن مستوى السينما في مصر أصبح ضعيف جدا أمام العالم لدرجة أن المهرجانات المحلية تعاني من انها لا تجد فيلما يعرض على الضيوف.

وذكرت هالة خليل، خلال كلمتها في لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن السينما قديما كان هناك لجنة تظلمات يرجع إليها صانعي العمل السينمائي عندما يتم رفض فيلم ما، مؤكدة على أن وهذه اللجنة لديها الكثير من الخبرات التي تؤهلها لتقييم هذا العمل السينمائي بشكل أكثر حرفية ودقة من هيئة الرقابة، مشيرة إلى أن لجنة التظلمات أنصفت العديد من الأعمال السيمائية بعدما تم رفضها من هيئة الرقابة.

وأضافت المخرجة، أن تأثير الفن واسع جدا وهناك مغالطة في مفهوم الفيلم لأن البعض يعتبر ان أي تعبير لأي شئ سلبي يعني انك تسئ لسمعة البلد وأنك لست وطني.

ولفتت إلى أن قالت لوزير الثقافة في وقت سابق إن وزارة الثقافة لا تعلم أي شئ عن الشباب ووزارة الثقافة لابد ان تناقش الشباب قبل انتاج اي عمل ثقافي، مؤكدة على أن اي عمل يعبر عن المواطن المصري في هذا الوطن فهو فيلم وطني، مطالبة بضرورة أن يكون هناك حرية فكر وإبداع وفتح مساحة للتعبير بشكل مطلق.