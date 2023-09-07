أمين عام منتدى الهند الإسلامي للوسطية والحوار: مؤتمر الأوقاف حول الفضاء الإلكتروني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:33 مساءً - وصل الدكتور محمد سليم الندوي أمين عام منتدى الهند الإسلامي للوسطية والحوار ومدير جامعة بن خلدون الهندية اليوم الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣م، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م، وكان في استقباله الدكتور/ عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة.

وخلال استقبال سيادته أشاد بموضوع المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه ويمتاز بموضوعه الحساس والدقيق الذي يعد موضوع الساعة، وسيأتي بآثار ونتائج إيجابية كبيرة تعم فائدتها العالم كله بإذن الله تعالى، موجهًا الشكر للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي نزر حياته ووقته وجهده للدعوة الاسلامية بوجه عام، ولإنجاح هذا المؤتمر بوجه خاص ويسعي دائمًا لإثبات مكانة مصر الحبيبة وريادتها في العالم الاسلامي.