رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يشيد بمؤتمر ”الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:33 مساءً - وصل اليوم الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣م الدكتور/ محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، والأستاذ/ بسيم الزغبي المدير التنفيذي في اتحاد المؤسسات الإسلامية، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م، وكان في استقبالهما الدكتور/ عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة، والدكتور/ صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة.

وخلال استقباله أشاد الدكتور/ محمد الزغبي بموضوع المؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة مشيدًا بالجهود العظيمة في مجال الدعوة متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر.