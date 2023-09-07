مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: يمكن تخصيص قاعات بمراكز الشباب للثقافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:34 مساءً - قال الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب الأسبق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن وزارة الشباب والرياضة تمتلك ما يقرب من 250 ساحة شعبية، انشأت في عهد الرئيس عبد الناصر، يطلق عليها الآن مراكز الشباب، مشيرا الى ان هذه الساحات تتراوح مساحاتها من 10 الى 15 فدان.

وأضاف وزير الشباب الأسبق خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية، أن هذه الساحات كان يوجد بها انشطة مختلفة ثقافية وفنية وغيرها من انشطة المسرح والموسيقى، مشيرا الى ان الظروف الاقتصادية أثرت عليها، مشيرا الى أن مراكز الشباب تصلح الآن لاقامة دور سينما بها.

وتابع مقرر المحور المجتمعي، أن هناك أيضا المدن الشبابية، والتي يمكن الاستفادة منها وتحويلها الى دور للسينما، مشيرا الى انه يوجد ما يقرب من 15 مدينة شبابية، على غرار المدينة الشبابية الموجودة في ابو قير، والتي يتواجد بها قاعة سينما بها 1000 كرسي، والقاعة مكيفة بالكامل، مشيرا الى ان المدن الشبابية المتوفرة بتلك الامكانيات يمكن تحويلها فورا الى مراكز ثقافية، ربما لا تستخدم بالشكل الأمثل، آخرها ما تم انشاؤه في شرم الشيخ على أعلى مستوى، والتي يمكن توظيفها ايضا من خلال التعاون بين الوزارات.