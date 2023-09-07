الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - تشهد البلاد منذ أمس الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث سجل جنوب الصعيد اليوم الخميس 45 درجة مئوية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد حاليًا.

وقالت غانم، اليوم وغدًا الجمعة ذروة ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت: تشهد البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الجمعة على كافة الأنحاء، وتصبح الأجواء شديدة الحرارة جافة خلال فترة النهار بسبب التأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة، بالإضافة إلى امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت غانم أنه اعتبارًا من السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة قليلًا عن يوم الخميس، بمعدل 3 درجات، لكن تظل الأجواء شديدة الحرارة في النهار ومع نهاية الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة نحو الانخفاض، مع التحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير.

وواصلت غانم: بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية نقترب من فصل الخريف، وهناك احتمالية ارتفاع درجات الحرارة مجددًا، لكن خلال أيام قليلة، وتقل تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

نشاط نسبي للرياح مساء

وأكملت: اعتبارًا من مساء الجمعة يبدأ التحسن في الأحوال الجوية فترة الليل، وتظل فترة الظهيرة مرتفعة في درجات الحرارة، أما خلال ساعات الليل يكون هناك نشاط نسبي للرياح يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الكتل الهوائية جافة ونسب رطوبتها منخفضة، لذا درجة الحرارة المقاسة نفس المحسوسة، موضحة أن البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

وحذرت غانم المواطنين قائلة: لابد من تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من 12 إلى 4 عصرًا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وارتداء غطاء للرأس والملابس القطنية، بالإضافة إلى تناول قدر كبير من السوائل.