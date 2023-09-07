الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يوم السبت المقبل 9 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادة وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

اجتماعات البنك السنوية

كما تناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في أفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الأفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الأفريقية والآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك يضم عدد 106 وفود للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى، ومراقبين دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.