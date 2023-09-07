رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نائب وزير الدفاع السيراليوني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب وزير الدفاع السيراليوني، موانا برايما ماساكوي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية السيراليونية.

وتناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية ، مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السيراليونى عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر وسيراليون، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة.