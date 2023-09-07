الأهلى يواجه اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقي التاسعة مساءً 15 سبتمبر بالسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي عن موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، الذي يقام في السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إقامة مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي التاسعة مساء يوم 15 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتضيف ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري.

يخوض الأهلي مباراة كأس السوبر إعتبارًا حامًلا للقب دوري أبطال أفريقيا 2023، فيما توج إتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يتطلع الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الحصول على اللقب نسخ عن الفوز بكأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة، منذ انطلاق البطولة عام 1993، إذ نجح في حصدها أعوام 2002 و2006 ,2007و2009 و2013 و2014 و2021 (مايو) و2021 (ديسمبر).