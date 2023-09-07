الشباب السعودى جهز 83 مليون جنيه لضم زيزو من الزمالك وبرازيلى يفسد الصفقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الشباب فشل في حل أزمة انضمام الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي بسبب إصرار مدافع برازيلي على البقاء ضمن صفوف الليوث بالرغم من عرض حصوله على المقابل المالي بالكامل للحصول على المخالصة المالية.

ووفقاً لعماد الصائغ الصحفي بجريدة الرياض فإن الأمير عبدالرحمن بن تركي العضو الذهبي لنادي الشباب تكفل بكامل قيمة صفقة زيزو بالإضافة إلى مبلغ التسوية مع مدافع الفريق البرازيلي اياجو سانتوس ولكن رفض الأخير عطل الصفقة.

زيزو

وشدد عماد الصائغ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قيمة مقدم عقد زيزو 10 مليون ريال حولها الأمير عبدالرحمن بن تركي لخزانة النادي".

فيما قال الإعلام فلاح المطرفي عبر حسابه هو الآخر أن الأمير عبدالرحمن أكد أن اللاعب رفض المخالصة أو الانتقال رغم أنه عرض على اياجو سانتوس مبلغ عقده كامل الا الانظمة حالياً تمنع فسخ العقد من طرف واحد لسبب غير مشروع.

زيزو في الشباب

في سياق متصل، أعلن نادي الشباب السعودي، أمس الأربعاء، عن إقالة مديره الفنى الهولندي مارسيل كايزر، من منصبه، بعد 41 يوما فقط، من تولى تدريب الفريق خلفا للإسباني فيسنتى مورينو، كأول حالة إقالة لمدربى الدورى السعودى فى الموسم الجارى 2023/2024.

وقال بيان النادي السعودي:"أعلنت إدارة نادي الشباب المكلفة عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفنى الهولندي مارسيل كايزر، وجهازه الفنى المساعد بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف:"كلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب، الأرجنتيني خوان براون، وجهازه الفنى المساعد، بتولي تدريب الفريق الكروي الأول".

ويحتل فريق الليوث، المركز السابع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2023 - 2024، برصيد نقطتين، بعد مرور 5 جولات، حيث تلقى 3 هزائم وتعادل فى مباراتين.

وكان فريق الشباب، قد خسر مباراته الأخيرة فى الدوري السعودي، أمام ضيفه فريق الخليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت المباراة تسجيل المهاجم المصري محمد شريف، هدفا فى شباك الشباب.