محمد صلاح يتابع مسلسل "الفايكنج" قبل غلق القيد فى الدورى السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فيديو يكشف فيه متابعته لمسلسل "الفايكنج" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" قبل ساعات من غلق باب القيد في الدوري السعودي للمحترفين والذي يرتبط فيه الفرعون بالانتقال الى صفوف اتحاد جدة السعودي.

ويعد مسلسل "الفايكنج" أحد الأعمال الدرامية الخيالية التي تحكي عن حقبة تعود الى آلاف السنين والتي تتحدث عن القراصنة في أوروبا.

وكشف "صلاح" أكثر من مرة متابعته لمواسم مختلفة لمسلسل "اللعبة" عبر استوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو ما ساعد في زيادة نسب مشاهدات المسلسل وشهرته بالعديد من الدول العربية.

محمد صلاح عبر انستجرام

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية بريطانية إن المسؤولين في المملكة العربية السعودية فقدوا الأمل في الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف اتحاد جدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن مصادر سعودية إن الوفد الموجود حالياً في لندن فقد الأمل في الحصول على توقيع محمد صلاح واعتراف العديد منهم بالهزيمة في الملف نتيجة التماسك الذي يظهره ليفربول للإبقاء على اللاعب المصري.

وأكد التقرير أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول الا في حالة وجود معجزة متأخرة من الجانب السعودي لضم اللاعب بمقابل مالي ضخم.

وشدد التقرير أن نادي الاتحاد لا يزال مستعدًا للقيام بمحاولة جريئة أخيرة للتعاقد مع المصري، لكن المقربين من السعوديين يقولون إنهم فقدوا الأمل.

وطارد السعوديون موقف صلاح طوال الصيف لكنهم تركوه في وقت متأخر من النافذة البريطانية للقيام بلعب جدي للتعاقد معه، وهو ما كان في النهاية على حسابهم.

ويعتقد الكثيرون أن ليفربول ربما كان أكثر استعدادًا للتحدث إذا وصل العرض قبل شهر.