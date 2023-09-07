أشرف زكى: الشركة المتحدة تحترم كل صناع ومنتجى الدراما فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعوة أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاوري بين النقابتين واتحاد المنتجين، اليوم الخميس، للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.

وثمن أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، احترام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لصناع الدراما وكل منتجي الدراما وتقديرهم الكامل لكل صناع الدراما.

وتابع: "بعد جلسة اليوم، اللي قادم في أخبار كويسة قادمة تفيد الصناعة وتحافظ على الصناعة، والورقة منسوبة للمنتجين هي عارية من الصحة، وما يحدث هو الحفاظ على الريادة المصرية والحفاظ على الصناعة".