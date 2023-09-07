فابريزيو رومانو: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول وعودة السعوديين فى 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - أكد فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورت" أن الدولي المصري محمد صلاح سيبقى في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ولن ينضم الى اتحاد جدة مع اقتراب فترة الانتقالات السعودية من الغلق.

وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" أن نادي ليفربول أكد أن محمد صلاح لا يمكن المساس به على الرغم من العرض الضخم الذي تلقاه اللاعب الأسبوع الماضي.

وقال رومانو إنه يتوقع عودة السعوديون لضم محمد صلاح في عام 2024 لضم محمد صلاح من جديد.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية بريطانية إن المسؤولين في المملكة العربية السعودية فقدوا الأمل في الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف اتحاد جدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن مصادر سعودية إن الوفد الموجود حالياً في لندن فقد الأمل في الحصول على توقيع محمد صلاح واعتراف العديد منهم بالهزيمة في الملف نتيجة التماسك الذي يظهره ليفربول للإبقاء على اللاعب المصري.

وأكد التقرير أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول الا في حالة وجود معجزة متأخرة من الجانب السعودي لضم اللاعب بمقابل مالي ضخم.

وشدد التقرير أن نادي الاتحاد لا يزال مستعدًا للقيام بمحاولة جريئة أخيرة للتعاقد مع المصري، لكن المقربين من السعوديين يقولون إنهم فقدوا الأمل.

وطارد السعوديون موقف صلاح طوال الصيف لكنهم تركوه في وقت متأخر من النافذة البريطانية للقيام بلعب جدي للتعاقد معه، وهو ما كان في النهاية على حسابهم.

ويعتقد الكثيرون أن ليفربول ربما كان أكثر استعدادًا للتحدث إذا وصل العرض قبل شهر.