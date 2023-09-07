والد محمد صلاح يحسم مصير هداف ليفربول من عرض اتحاد جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - أكد صلاح غالي والد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي استمراره الفرعون بين صفوف الريدز خلال الفترة القادمة نافياً إمكانية انتقاله الى اتحاد جدة خلال الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب القيد في المملكة العربية السعودية.

وقال صلاح غالي في تصريحات أبرزها موقع "العين" الإماراتي: "محمد مستمر في صفوف ليفربول وأدعو الله أن يكتب له الخير ويلهمه الصواب دائماً".

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية حالة جدلية بشأن مصير محمد صلاح سواء بالانتقال الى الدوري السعودي أو البقاء في صفوف نادي ليفربول.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية بريطانية إن المسؤولين في المملكة العربية السعودية فقدوا الأمل في الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف اتحاد جدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن مصادر سعودية إن الوفد الموجود حالياً في لندن فقد الأمل في الحصول على توقيع محمد صلاح واعتراف العديد منهم بالهزيمة في الملف نتيجة التماسك الذي يظهره ليفربول للإبقاء على اللاعب المصري.

وأكد التقرير أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول الا في حالة وجود معجزة متأخرة من الجانب السعودي لضم اللاعب بمقابل مالي ضخم.

وشدد التقرير أن نادي الاتحاد لا يزال مستعدًا للقيام بمحاولة جريئة أخيرة للتعاقد مع المصري، لكن المقربين من السعوديين يقولون إنهم فقدوا الأمل.

وطارد السعوديون موقف صلاح طوال الصيف لكنهم تركوه في وقت متأخر من النافذة البريطانية للقيام بلعب جدي للتعاقد معه، وهو ما كان في النهاية على حسابهم.

ويعتقد الكثيرون أن ليفربول ربما كان أكثر استعدادًا للتحدث إذا وصل العرض قبل شهر.