طارق الشناوى يشيد باجتماع الشركة المتحدة باتحاد المنتجين والمهن السينمائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أهمية دعوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعضاء اتحاد المنتجين لعقد اجتماع تشاوري مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية للاتفاق على إطار عام لما فيه خير الصناعة والدراما المصرية.

وقال طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة: "إننا شاهدنا في الفترة الأخيرة تراشقات واستطاع شخص يخترق السوشيال ميديا ببيان مفبرك حول وضع حد أدنى وأقصى لأجور الفنانين وكأنه بيان، مؤكدا أن السوشيال ميديا تلعب دورا كبيرا في إفساد الحياة.

كما أشار طارق الشناوي، إلى مهرجان القلعة، قائلا: "هذا المهرجان واصل لوجدان العرب كلهم وهو مهرجان عربي وعرضه في قناة الحياة أعطى اتساع لملايين من المشاهدين بكل ما تعنيه الكلمة من ابداع فني وجمهور مختلف، وهو حالة إبداعية متكاملة الأركان، وفي إضافة جديدة في المسرح وتنوع المشاركات.