الحوار الوطنى.. الفنان هانى عادل يطالب النهوض بأوضاع "مزيكا الشارع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - أكد الفنان هانى عادل، أهمية أن نكون أمام"صناعة الإيفينت" فى مصر من خلال إقامة الحفلات، خاصة وأن ومصر لديها الأماكن التى تستطيع الاستفادة من هذه الصناعة التى تحدث فى دول كثيرة وتمثل جزء كبير من الدخل القومى.

جاء ذلك فى جلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطنى، مؤكدا أن المزيكا هى أم الفنون، وبالتالى يجب الاهتمام صناعة المزيكا وتطويرها بشكل مستمر خاصة أنه مصدر ربح كبير، مشيرا إلى أهمية عودة "مزيكا الشارع" مرة أخرى وتحديد أماكن خاصة بها وليكن فى ممشى أهل مصر.

ولفت عادل، إلى أن المزيكا والمهرجانات خرجت من الشارع وبالتالى حدث حولها تجاوب كبير بعيدا عن كوننا نتفق معها أو نختلف، وبالتالى لابد أن نكون أمام جهود تطوير لصناعة المزيكا بشكل عام، متابعا: "لا بد من وضع إطارات خاصة بعمل حفلات من فنانين بالخارج داخل مصر، على أن يتم مراجعة الأمر بشكل كامل من جانب الدولة قبل الموافقة بشكل نهائى".