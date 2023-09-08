انت الأن تتابع خبر تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024.. قرار عاجل بشأن طلاب الدور الثاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت جامعة حلون الأهلية، قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، بشأن تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024، وذلك لطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني خلال الأيام الماضية.

جامعة حلوان الأهلية 2024:وكشفت جامعة حلون الأهلية، عن مصير طلاب الثانوية العامة الدور الثاني في التقديم للالتحاق بها، حيث أنها أعلنت عن فتح باب التقديم التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بجميع البرامج الدراسية والكليات العاملة بالجامعة بالعام الدراسي الجديد.

موعد فتح باب التسجيل في جامعة حلوان الأهلية 2024:

وأكدت جامعة حلون الأهلية 2024 أنه سوف يتم فتح باب التسجيل بعد ظهور تاريخ ظهور الكود على صفحة الطالب، مشيرة إلي أن ذلك سوف يظل متاحاً مدة يومين فقط، على أن يتم غلق الباب نهائياً بعد ذلك.

تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024:

1-كلية الطب في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 82%

2-كلية طب الأسنان في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 79%.

3-كلية الصيدلة في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 78%.

4- كلية العلاج الطبيعي في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 78%

5- كلية الهندسة في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 65 %.

6- كلية العلوم علوم الحاسب في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 62 %.

7- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكليات التكنولوجيا الحيوية في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 59%.

8- كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) في حلوان الأهلية 2024 يبلغ 59 %.

9- كليات العلوم الأساسية في حلوان الأهلية 2024 يبلغ 58%.

10- كليات الإعلام وفنون الاتصال (الشعبة الأدبية في تنسيق حلوان الأهلية 20242023 يبلغ 55 %..

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2024:

1- طب الأسنان ما يقارب 110 ألف جنيه.

2- كلية الهندسة ما يقارب 48 ألف جنيه

3- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال ما يقارب 35 ألف جنيه.

4- كلية الفنون والفنون التطبيقية 35 ألف جنيه، على أن يتم الإعلان عن مصاريف باقي الكليات خلال الأيام القليلة القادمة.