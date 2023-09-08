انت الأن تتابع خبر موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم .. بيان عاجل يكشف حقيقة تقديمها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين أكثر من 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، حول موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم.

المعاشات:

ويواصل أصحاب المعاشات في مصر اليوم الجمعة الموافق الثامن من الشهر الجديد صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري، عبر المنافذ الإلكترونية ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية في البلاد.

موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم:

وانتشرت الكثير من الأقاويل على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن تقديم موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم، دون أن تحدد هذه الأقاويل التي جاءت في صيغة منشورات حول الأسباب التي أدت إلي تبكير موعد الصرف ومن أصدر هذا القرار.

في سياق متصل لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض التي تشرف على صرف المعاشات من منافذ البريد، ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج والتي تشرف على صرف المعاشات في بنك ناصر الاجتماعي، بشأن تقديم موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم، مما يشير إلي أنه سوف يتم صرف معاشات أكتوبر 2023، في موعدها الاعتيادي وهو الأول من الشهر الميلادي الجديد.

زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم:

سوف يحصل أصحاب المعاشات في شهر أكتوبر القادمة على الزيادة الجديدة والتي تقدر بنسبة 15% والتي تتراوح ما بين 175 جنيه إلي 1635 جنيه، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم على منافذ الصرف، وتشكيل لجان ميدانية لمتابعة سير عملية الصرف.