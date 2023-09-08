انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الجمعة 8 سبتمبر 2023.. صدمة غير متوقعة من الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، على محافظات جمهورية مصر العربية في ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد في هذه الأيام.

حالة الطقس:

وأكدت هيئة الأرصاد أن هناك موجة حارة تضرب جميع المحافظات والتي تؤثر بصورة مباشرة على حالة الطقس في البلاد، حيث أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة إلي سقوط أمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأكدت هيئة الأرصاد خلال النشرة الجوية في برنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الأولي المصرية الفضائية أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف تشهد زيادة جديدة في درجات الحرارة على كافة المحافظات، حيث سيسود طقس أحواء حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، في ساعات اليلل يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد أن هناك بعض الاضطرابات التي من المتوقع أن تحدث في حالة الطقس الساعات القادمة مثل سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طالب عاجل :

وطالبت الأرصاد من المواطنين بعد التعرض بشكل مباشر إلي أشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة والإكثار من تناول المياه والعصائر، لتعويض الجسم عن كميات المياه المفقودة بسبب التعرق.