انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. إصابة 4 اشخاص في حادث مروع في ميدان الصنايع بالأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 4 أشخاص، بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب دراجة نارية اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 في ميدان الصنايع بمدينة الأقصر في محافظة الأقصر.

حادث ميدان الصنايع:

وتلقت إلي غرفة عمليات النجدة بلاغ في بندر مدينة الأقصر يفيد بوقوع حادث ميدان الصنايع وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

توجه ضباط أمن بندر مدينة الأقصر إلي مكان وقوع حادث ميدان الصنايع للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث ميدان الصنايع:

وقال المصابين في حادث ميدان الصنايع أن سبب وقوعه والذي كان بسبب اختلال عجلة القيادة من قبل السائق.

أسماء المصابين في حادث ميدان الصنايع:

وكشف التقرير الطبي عن حادث ميدان الصنايع عن إصابة 4 أشخاص، حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- إصابة عماد السمان أحمد 20 سنة -اشتباه كسر بالساق اليسرى

2- إصابة يوسف سيد أحمد 18 سنة – جرح قطعي بالفخذ الأيسر بحجم 3 سم

3- إصابة عبد الرحمن رمضان محمد 16 سنة – كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

4- إصابة محمود أبو الفقري محمد 16 سنة – كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، حيث تم نقلهم جميعاً إلي مستشفي الأقصر العام وذلك لتلقي العلاج اللازم وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لتحديد وضع الحالة الصحية لهم التي هي مستقرة بشكل عام.