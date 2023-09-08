"شنط وملابس وأحذية" بمعرض أهلا مدارس القاهرة.. وخدمات بنكية للتقسيط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 سبتمبر 2023 01:26 مساءً - قالت غرفة القاهرة التجارية، إن معرض أهلًا مدارس سيضم كافة الأدوات الدراسية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط وأجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية وخدمات البنوك وجناح للمرأة "للحرف اليدوية" وغيرها من السلع التي تحتاجها الاسرة المصرية لأبنائها خلال الموسم الدراسي، على أن يتم تنظيمه خلال الفترة من 15 حتى 29 سبتمبر الجاري، بتعاون مشترك مع وزارتي التموين والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية.

وأعلنت غرفة القاهرة التجارية، عن حالة طوارئ استعدادًا لتسكين العارضين بمختلف أنشطتهم في معرض "أهلًا مدارس" طبقًا للمساحات المحددة لكل نشاط.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المعارض لمناقشة تفاصيل المعرض، وترأس هذا الاجتماع شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة، وحضور عضوي لجنة المعارض أشرف خضر أمين مساعد صندوق الغرفة، والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة.

قال شريف يحيي، إن لجنة المعارض في حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء تسكين العارضين وبحث كافة التفاصيل ثم المتابعة أثناء فعاليات المعرض وهو الأمر الأهم في الفترة القادمة من أجل توفير الراحة الكاملة للمواطنين والسعي لانجاح المعرض كعادة لجنة المعارض بالغرفة.