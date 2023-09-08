التدريب المصرى - الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) يواصل فعالياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 سبتمبر 2023 01:26 مساءً - استمرت فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة والذى ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية .

تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمى المختلفة، كما تم تنفيذ التدريب (SOF-09) لتبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة ، كما تم إستعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة فى التدريب .

وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع مراكز القيادة المشترك (CPX) الذى تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع وإتخاذ القرار ، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية .

كما تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة (STX) التى تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية ، كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبى وتنفيذ عملية إخلاء طبى جوى بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية ، وتنفيذ عدد من المحاضرات فى مجال الأمن السيبرانى .

ونفذت القوات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة تضمنت عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار ، كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوى والتزود بالوقود فى الجو .

فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة .