هيئة الأرصاد: تحسن نسبى بحالة الطقس بداية من غدا والعظمى بالقاهرة السبت 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 سبتمبر 2023 02:23 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد التحسن فى الأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد هذه الأيام وبدأت من الأربعاء الماضى .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة بداية من يوم غدا السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة .