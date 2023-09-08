تتخطى المليار يورو.. تعرف على القيمة التسويقية للدوري السعودي بعد الميركاتو الصيفي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - أسدل الستار على منافسات فترة الانتقالات الصيفية فى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس، بعدما أبرمت الأندية السعودية صفقات من العيار الثقيل.

وشهدت منافسات الميركاتو الصيفى فى الدوري السعودي صفقات نارية للعديد من الأندية الكبرى المنافسة فى المسابقة، والتى حرصت على تدعيم صفوفها بنجوم من العيار الثقيل.

وتخطت القيمة التسويقية للدوري السعودي للمحترفين حاجز المليار يورو بعد الميركاتو الصيفى الأخير، حيث وصلت تحديدا لـ1.18 مليار يورو.

ويعتبر فريق الهلال هو أغلى الأندية السعودية فى الوقت الحالى بقيمته التسويقية التى تبلغ 259.13 مليون يورو، يليه أهلى جدة فى المركز الثانى بقيمة 201.78 مليون يورو.

وعلى مستوى اللاعبين، يتصدر النجم البرازيلى نيمار ترتيب أغلى نجوم الدوري السعودي بقيمته التسويقية التى تصل لـ60 مليون يورو، يليه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فى المركز الثانى بقيمة 50 مليون يورو.



وتستعرض "صوت الأمة" قائمة أغلى الأندية فى الدوري السعودي كلاً من:



الهلال – 259.13 مليون يورو

أهلى جدة – 201.78 مليون يورو

النصر – 195.53 مليون يورو

اتحاد جدة – 133.30 مليون يورو

الشباب – 69.38 مليون يورو

الاتفاق – 67.10 مليون يورو

التعاون – 35.09 مليون يورو.