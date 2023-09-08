حساب مجموعة العشرين على "إكس" ينشر صورا لوصول الرئيس السيسي إلى الهند

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - احتفى الحساب الرسمي لمجموعة العشرين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الهند لحضور قمة الـ 20، التي ستعقد بمدينة نيودلهي، كما نشرت حسابات هندية صورا لوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

وبدأ زعماء دول مجموعة العشرين الوصول إلى نيودلهي اعتبارا من الجمعة للمشاركة في القمة التي تبدأ غدا السبت.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل الهند

طائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي