الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 08:23 صباحاً - أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت أفريقيا والدول النامية في ضوء ترؤس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) ومؤتمر المناخ (كوب 27)، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بملف (النيباد) فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتحول الصناعي الذي توليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة.