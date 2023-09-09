أخبار مصرية

مصر تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 08:23 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت ٩ سبتمبر الجارى، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعرب بيان وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، ولأسر الضحايا، جراء الحادث الإرهابى الغاشم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر فى بيانها على إدانتها لمثل تلك الأعمال الإرهابية المشينة، مطالبةً بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من أجل إجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله و دعمه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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