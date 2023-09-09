بدء فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية «الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - يفتتح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أولى جلسات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت الموافق 9/ 9/ 2023م، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المقرر انعقاده على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنـوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج".

كما أكد وزير الأوقاف أن الذكاء الاصطناعي ضرورة ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء، وهو جزء هام من مستقبل صناعة الأمم، ويناقش العديد من الرؤى الإعلامية.

جدير بالذكر أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين يتناول المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.