”الحصاد الأسبوعى لمجهودات وزارة البيئة خلال الفترة من ٢ إلى ٩ سبتمبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 01:26 مساءً - " وزيرة البيئة تتوجه للعاصمة الكينية للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، تتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا، وذلك بمشاركة السيد انطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وعدد كبير من رؤساء ووزراء الدول الأفارقة، وتؤكد أن القمة فرصة مهمة لمناقشة متطلبات وأولويات القارة الأفريقية في ملف المناخ، لتوحيد الصوت الأفريقي تمهيدا لعرض القضايا الأفريقية الملحة خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، والخروج بنتائج مبشرة للقارة تعزز جهود التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.

" وزيرة البيئة تشارك في جلسة التكيف للقارة الأفريقية خلال القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، تشارك في جلسة التكيف للقارة الأفريقية، ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك ضمن الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تعد الجلسة منصة للتعمق في مناقشة التحديات والفرص للتكيف مع آثار تغير المناخ في إفريقيا ،وتستعرض نماذج لمشروعات التكيف التي تنفذها مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وتؤكد على أن مصر بذلت جهود وطنية حثيثة للتكيف مع آثار تغير المناخ، تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات سواء لحماية السواحل من ارتفاع مستوى سطح البحر، وإدارة الموارد المائية مثل مشروعات تبطين الترع وتقنيات الري الفعالة، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث حول استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية قادرة على تحمل الظواهر المناخية الحادة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

"وزيرة البيئة تلتقي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لتوحيد الرؤى وتعزيز سبل التعاون للتصدي لآثار التغيرات المناخية بمصر و أفريقيا ".

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ، تلتقى والسيدة مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لتوحيد الرؤي وتعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي و التصدي لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر كشريك استراتيجي لحماية البيئة، وذلك علي هامش مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي. وتعلن عن إطلاق مصر اول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الجارى ، وتوضح ان اللقاء تناول فرص التعاون مع الصندوق والمشروعات الخاصة بمصر والتي دعمها الصندوق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كذلك الخطة الوطنية للتكيف و المشروع الرائد الخاص بحماية النيل والخاص بالتكيف بالإضافة إلى إعداد خطة للاستثمار في المناخ والتي تم اطلاق المرحلة الأولي منها بمؤتمر المناخ cop27 و التي نأمل ان يتم إطلاق المرحلة الثانية منها خلال cop28 .

الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الوزارية لمناقشة البيان الختامى لنيروبى مع انتهاء اعمال القمة الأفريقية للمناخ "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، تشارك في الجلسة الوزارية لمناقشة البيان الختامى لنيروبى وإعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA)‏، وذلك خلال مشاركتها ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات القمة الأفريقية للمناخ المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي. وتؤكد ان الجلسة تضمنت مناقشة ملاحظات الدول الأفريقية على البيان الختامي المقترح للقمة الأفريقية للمناخ تمهيدا لاعتماده من الرؤساء الأفارقة في نهاية القمة، وتستعرض ملاحظات مصر على البيان، والتى ركزت فيها على أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والنجاح المحقق به والذي نظمته دولة أفريقية على أرض أفريقية، ومنها ضرورة تفعيل الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار والذي تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، والاتفاق على هدف عالمي للتكيف ذات مؤشرات كمية وموضوعية قابلة للقياس.

الأربعاء الموافق ٦سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تلتقى ونظيرتها الإماراتية لبحث تعزيز التعاون الثنائى البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ، تلتقى والسيدة مريم المهيري وزيرة البيئة وتغير المناخ الاماراتية والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لبحث تعزيز التعاون البيئي الحالى والمستقبلى بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية، والتنسيق بشأن مؤتمر تغير المناخ القادم (COP28) ، وذلك على هامش مشاركتها في قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي، وتؤكد على السعى إلى بناء شراكة بين البلدين في مجال الاستثمارات الخاصة بالمجالات البيئية الخضراء.

" وزيرة البيئة تشارك فى جلسة تسريع التكيف بالقمة الأفريقية للمناخ خلال قمة افريقيا للمناخ بنيروبي "

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27؛ تشارك فى جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي، وتؤكد على أن التكيف يعد أولوية بالنسبة للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية، ويرتبط ذلك بما نشهده جميعاً من آثار للتغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة وعلى رأسها الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وكلها أنشطة تعد أعصاباً حيوية للإقتصاد الأفريقي. وتشير إلى أن الدول الأفريقية تتحمل ما يُقارب ٥٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن اجمالي تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية قد يتجاوز ٣٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.

الخميس الموافق ٧ سبتمبر الجارى:

" إنتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ بكينيا والمشاركة فى الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامى"

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 ، تشارك فى الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامى مع وزيرات البيئة لكل من جنوب أفريقيا وكينيا ووزير البيئة بزامبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبيئة والبنية التحتية ، وذلك فى إطار إنتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ وبمشاركة السيد وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تمهيدا للتوقيع على إعلان نيروبى ، بالقمة الأفريقية للمناخ والتى عقدت خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي، واوضحت وزيرة البيئة ان الجلسة تناولت مناقشات للتوافق حول الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي للقمة، عن أهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الإستثمارات فى أفريقيا، وكذلك بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية.

الجمعة الموافق ٨ سبتمبر:

"الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي ١٢ سبتمبر المقبل "

- الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يوم ١٢ سبتمبر القادم من العام الحالى ، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى من المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى ، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة، ويهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وسيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.