رئيس البرلمان العربي: الفضاء الإلكتروني قاطرة التقدم في النمو البشري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 01:27 مساءً - أشاد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين، مقدمًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على توجيه الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام، مثمنًا الجهود التي بذلت من أجل إخراج هذا المؤتمر في هذه الصورة المشرفة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الفضاء الإلكتروني أصبح قاطرة التقدم في النمو البشري في مختلف المجالات كما أصبح شعاره الحالي ولا سيما في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات الحياة تقريبًا مما ساهم في توفير الوقت والجهد، وطرح حلول فعالة في عالمنا المعاصر، وقد يبدوا للوهلة الأولى أن طبيعة التطورات التكنولوجية الحديثة بعيدة عن الخطاب الديني، والواقع أن التطور التكنولوجي يكون في كل المجالات، لأن التطور سنة من سنن الله تعالى وهو ما يؤكد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن تجديد الخطاب الديني من حيث الشكل والأسلوب على بسط عطائه ومجالاته، طارحا سؤالًا وهو كيف يمكننا التوظيف الآمن للفضاء الالكتروني والتكنولوجيا الحديثة في خدمة مصالح أمتنا العربية والإسلامية وأهداف الخطاب الديني؟ مبينًا أنه على مدار السنوات الماضية نجحت بعض التنظيمات التكفيرية المتطرفة في توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التسويق لأنفسها وفكرها الظلامي البعيد عن صحيح الدين مستهدفين بشكل خاص الشباب، لذلك فإن نشر الوعي والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة دون المساس بالقيم النبيلة التي يقوم عليها ديننا الحنيف يمثل التحدي الرئيس، وهو يمثل مسئولية عظيمة على عاتق مؤسساتنا الدينية لحماية الشباب والنشء من الأفكار الهدامة.

مؤكدًا على ضرورة استغلال التكنولوجيا الحديثة في المجال الدعوي، وأن هذا لم يعد من قبيل الترف وإنما أصبح أمرًا حتميًّا إذا أردنا أن نسير في طريق التقدم، ولكننا في الوقت ذاته لابد من وضع ضوابط تشريعية متقدمة من أجل توظيف تلك التكنولوجيا بشكل آمن يحافظ على أصول وثوابت ديننا الحنيف.