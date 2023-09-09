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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 02:22 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية ، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد ( 100 ) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدراسى 2023 / 2024 ، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى إستفادة علمية لكلا الجانبين .

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء / وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

من جانبه أعرب الدكتور / رضا حجازى عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة ، مشيداً بالإنضباط والولاء والإنتماء الذى لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التى تطبق التأهيل العسكرى ، حيث أكد أن الولاء والإنتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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